СК расследует дело: в Иркутской области предприниматель въехал в толпу подростков
Следственный комитет расследует дело по статье «хулиганство». В этом обвиняется 47-летний бизнесмен из поселка Магистральный Казачинско-Ленского района, у которого возник конфликт с местными подростками.
По версии следствия, на своем авто предприниматель въехал в толпу школьников в возрасте от 15 до 17 лет и сбил троих подростков. Они получили ушибы, госпитализация не потребовалась.
Сейчас проводятся экспертизы. Бизнесмен находится под подпиской о невыезде, ему грозит до пяти лет лишения свободы.
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