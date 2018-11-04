2018-11-04T10:55:20+03:00
Общество

По 6-километровому участку трассы Р-255 «Сибирь» открыли движение в Иркутской области

Дорогу отремонтировали
Яна ЛИСИНА
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ФОТО: Упрдор "Прибайкалье".ФОТО: Упрдор "Прибайкалье".
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В Иркутской области отремонтировали участок автодороги Р-255 «Сибирь» общей протяженностью 6 км. Работы проводились на отрезке с 1862 по 1868 км в Иркутском районе, а для удобства местных жителей поселков Вдовино и Малая Елань вдоль проезжей части обустроили пешеходные дорожки, посадочные площадки и четыре автобусных павильона.

Также здесь заменили грунт земляного полотна, положили новый асфальт, устроили водосбросы, укрепили кюветы, откосы и обочины. Участок дороги стал более безопасным. Его оборудовали линиями наружного освещения, барьерным ограждением и дорожными знаками.

В сутки здесь проезжают около 40 тыс. автомобилей и это самый высокий показатель на Р-255 «Сибирь» в регионе.

– Улучшить транспортно-эксплуатационные показатели участка дороги, сократить время пребывания пассажиров и грузов в пути, ликвидировать очаги аварийности - все эти задачи удалось решить благодаря проведению капитального ремонта, – отметили в ФКУ Упрдор «Прибайкалье».

На капремонт потратили более 600 млн рублей из федерального бюджета.

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