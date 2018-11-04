2018-11-04T12:34:35+03:00
Общество

Шесть ТЦ в Иркутской области остаются закрытыми из-за нарушений требований пожарной безопасности

Владельцы торговых центров продолжают устранять недочеты
Яна ЛИСИНА
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Безопасность объектов с массовым пребыванием людей на контроле.Безопасность объектов с массовым пребыванием людей на контроле.Фото: ГУ МЧС по Иркутской области
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После трагедии в Кемерове, где погибли десятки людей в «Зимней вишне» проверки ТЦ прошли по всей стране. И продолжаются до сих пор. В Иркутской области шесть торговых центров сегодня остаются закрытыми. Это «УниверСити», «Золотой рай», «Пятачок», «АренаСити» и «Скиф», частично закрыт торговый центр «Экспресс» (первый этаж функционирует). Здесь ведутся работы по устранению нарушений требований пожарной безопасности.

Весной сотрудники МЧС провели 971 внеплановую выездную проверку, в результате на 391 объектах нашли 2682 нарушения требований пожарной безопасности. В основном это неудовлетворительное состояние путей эвакуации и эвакуационных выходов, отсутствие или неисправность автоматической установки пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей, установки пожаротушения.

- Нарушения возникают из-за несогласованности действий арендаторов торговых площадей с собственниками объекта при проведении внутри здания ремонтных и отделочных работ, перепланировки, - пояснил главный госинспектор Иркутской области по пожарному надзору Валентин Нелюбов.

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