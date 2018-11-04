Братья-убийцы: двух мужчин будут судить за расправу над таксистом в Бурятии

СЕГОДНЯ 14:06 2018-11-04T14:06:04+03:00

Двух мужчин будут судить за расправу над таксистом в Бурятии. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Жестокое убийство произошло в марте 2018 года в поселке Каменск Кабанского района. Два брата после застолья решили добраться на такси в соседнее село. Денег у них не было, поэтому они заранее знали, что совершат угон. Для этого прихватили с собой пневматический газовый пистолет и охотничий нож.

В салоне авто, когда ничего не подозревающий водитель, вел машину, они накинулись на него и убили, после чего скрылись.

- Ранее оба брата неоднократно привлекались к уголовной ответственности, - сообщили в прокуратуре Бурятии. – За убийство и угон им грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

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