2018-11-04T14:06:04+03:00
Происшествия

Братья-убийцы: двух мужчин будут судить за расправу над таксистом в Бурятии

Они угнали машину несчастного
Яна ЛИСИНА
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Двух мужчин будут судить за расправу над таксистом в Бурятии.Двух мужчин будут судить за расправу над таксистом в Бурятии.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Жестокое убийство произошло в марте 2018 года в поселке Каменск Кабанского района. Два брата после застолья решили добраться на такси в соседнее село. Денег у них не было, поэтому они заранее знали, что совершат угон. Для этого прихватили с собой пневматический газовый пистолет и охотничий нож.

В салоне авто, когда ничего не подозревающий водитель, вел машину, они накинулись на него и убили, после чего скрылись.

- Ранее оба брата неоднократно привлекались к уголовной ответственности, - сообщили в прокуратуре Бурятии. – За убийство и угон им грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

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