Семья из Братска приняла участие в популярном реалити – шоу

СЕГОДНЯ 05:20 2018-11-05T05:20:15+03:00

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Семья из Братска стала участником реалити-шоу на одном из телевизионных каналов. Проект «Обмен женами» заключается в том, чтобы на целую неделю жены из двух незнакомых семей поменялись местами. Этот эксперимент должен помочь людям пересмотреть свое отношение друг к другу и браку. Сейчас на телеканале идет 2 сезон программы, в котором поучаствовала семья из Приангарья.

Мауэры – самая обычная семья Иркутской области. Жена – начинающий стилист-парикмахер, муж – охранник на Братской ГЭС. В дом сибиряков приехала творческая дама из Подмосковья, которая создавала конфликты буквально на ровном месте.

- Битва серости с творческим безумием длиной в 7 дней, - сообщается на официальном сайте проекта «Обмен женами». – Артистичная Марианна Корзюк и помешанная на чистоте сибирячка Анастасия Мауэр устроили рискованный эксперимент по обмену жизнями. Причем рискованный, в первую очередь, для мужей.

Да, из зоны комфорта вывели каждого. Москвичка впервые увидела, как растет морковка на грядке, а братчанка показала свой непростой характер. А чем это закончилось, вы можете посмотреть на официальном сайте реалити – шоу «Обмен женами».