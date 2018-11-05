СЕГОДНЯ 05:55 2018-11-05T05:55:49+03:00

Крупный пожар на складе в Ангарске. Фото: Артем Килькин

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Сегодня ночью в Ангарске загорелся склад комплектующих запчастей к стиральным машинам.

Информация о возгорании поступила около пяти часов утра в местное отделение МЧС. Тут же сотрудники службы выехали на место происшествия. Пожару был присвоен второй ранг сложности. Площадь огня составила 100 квадратных метров. Всего на тушение пожара выехали 7 единиц техники и 32 человека.

- В 06:22 утра пожар был локализован, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. - В 07:12 пожар ликвидирован.

Пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.

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Инцидент произошел в конце сентября.