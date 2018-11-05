Долой мусор: Усолье – Сибирское получит 8,6 миллионов рублей на устранение несанкционированных свалок

СЕГОДНЯ 06:54 2018-11-05T06:54:35+03:00

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В 2018 году Министерство природных ресурсов и экологии выделило 8,6 миллионов рублей из бюджета Иркутской области Усолью - Сибирскому на ликвидацию несанкционированных свалок.

- На данный момент администрацией города подготовлена проектно-сметная документация на работы по ликвидации мусора, - сообщили в пресс-службе мэрии города Усолье – Сибирское.

В ближайшее время будет объявлен конкурс. По его результатам выберут подрядчика, который будет заниматься этим делом. Это нужно сделать до декабря, так как планируется, что работы начнутся уже через месяц.

Подрядчик будет обязан вывезти 18 423 квадратных метров отходов со свалок. Места определены муниципальным образованием.

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