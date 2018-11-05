2018-11-05T07:29:59+03:00
Происшествия

ДТП со смертельным исходом в Тайшетском районе

Авария произошла 4 ноября в поселке Юрты
Валентина ГИЛЕВИЧ
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ДТП со смертельным исходом в Тайшетском районе.ДТП со смертельным исходом в Тайшетском районе.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Около пяти часов утра 4 ноября в дежурную часть поступило сообщение о ДТП в поселке Юрты. На место происшествия тут же выехали оперативники и Госавтоинспекторы.

- Предварительно установлено, что водитель, управляя автомобилем «Тойота Ленд Круизер», допустил выезд на полосу встречного движения и столкнулся с иномаркой «Ниссан Марч», в салоне которой находились три женщины, - сообщили в пресс – службе ГУ МВД России по Иркутской области. - В результате ДТП погибла 27-летняя пассажирка легковой машины.

Водитель внедорожника оставил свою машину на месте происшествия и скрылся в неизвестном направлении, не оказав первой помощи пострадавшим. В течение суток виновник ДТП был найден в Красноярской больнице. Им оказался 27-летний житель Тайшетского района.

Сейчас проводится всесторонняя проверка. Пока неизвестно сам ли мужчина управлял автомобилем или же являлся пассажиром.

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