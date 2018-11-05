Два крупных пожара вспыхнули за один вечер в Усть-Куте

СЕГОДНЯ 09:17 2018-11-05T09:18:17+03:00

Два крупных пожара вспыхнули за один вечер в Иркутской области. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

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Вчера, 4 ноября около 22:00 в пожарную часть города Усть – Кута Иркутской области поступило сообщение о возгорании в одной из комнат частного деревянного двухэтажного дома, расположенного на улице Обнорского. Сотрудники МЧС тут же выехали на место происшествия.

- На момент прибытия первых пожарных подразделений из окон квартиры на втором этаже шел густой дым, а 9 жильцов дома самостоятельно эвакуировались, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. - При помощи звеньев газодымозащитной службы пожарные проникли в помещения и ликвидировали возгорание в течение 10 минут.

В результате пожара были повреждены личные вещи и бытовая техника хозяев. Общая площадь возгорания составила 30 квадратных метров.

Пока спасатели разгребали завалы от этого пожара, поступило новое сообщение. Снова горит дом. На сей раз по улице Центральной. Этот пожар угрожал соседним постройкам. На момент прибытия в огне уже был второй этаж и кровля здания.

- Сложность тушения пожара состояла в том, что деревянный двухэтажный дом имел сложные конструктивные особенности и был обшит снаружи металлопрофилем, - рассказал начальник Усть-Кутского пожарно-спасательного гарнизона Виктор Крохта. - Пожарные при помощи багров и ломов вскрывали обшивку и производили проливку. Несмотря на плотную застройку и большую горючую нагрузку, удалось спасти рядом стоящие постройки.

Этот пожар охватил 80 квадратных метров. По предварительной версии возгорания произошли из-за перебоев в электроснабжении.