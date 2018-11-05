ДТП в Зиминском районе: пострадали трое взрослых и ребенок

СЕГОДНЯ 09:58 2018-11-05T09:58:51+03:00

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Вечером, 4 ноября в поселке Ухтой Зиминского района Иркутской области столкнулись два легковых автомобиля. Четыре человека пострадали, в том числе один ребенок.

- В течение десяти минут после поступления вызова на место происшествия прибыла бригада скорой медицинской помощи Зиминской городской больницы, - сообщили на официальном аккаунте Министерства здравоохранения Иркутской области.

Всех участников ДТП в кротчайшие сроки доставили и госпитализировали в Зиминской городской больнице. Их состояние врачи оценивают как средней степени тяжести. Пострадавшим оказывают полную медицинскую помощь. Ситуация находится на контроле у руководства министерства здравоохранения Иркутской области.

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