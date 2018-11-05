СЕГОДНЯ 10:53 2018-11-05T10:54:28+03:00

Отметили с праздником: в Шелехове благоустроены еще два двора. Фото: пресс-служба города Шелехова.

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2 ноября, жители двух дворов города Шелехова, получили новые благоустроенные площадки. Отметить такое событие помог местный культурно-досуговый центр.

В результате ремонтных работ в одном из дворов 18 квартала появилась большая парковка, новое освещение, заменен асфальт дворовых проездов и лестницы с перилами. Местные жители радуются тому, что теперь им не придется ходить под балконами, ведь появились тротуарные дорожки. Стоимость благоустройства двора составила более 8 млн рублей.

В праздник почувствовали и жители домов в 8 квартале. Еще до того, как двор приобрел нынешний опрятный вид, местные жители и сами помогали строительным бригадам. Неравнодушные люди убирать мусор, садили деревья и окрашивали лавочки.

- Благоустройство дворов - результат совместной работы активных граждан и власти, - сообщили в пресс-службе администрации Шелехова. - Подобный результат может послужить примером и для остальных жителей города.

Планируется, что в 2019 году отремонтируют еще 4 двора по всему городу. В результате чего между дворами возникнет благоустроенная зона.