2018-11-05T11:47:39+03:00
Афиша Иркутска

Популярная американская певица LP выступит в Иркутске

Концерт состоится 22 марта 2019 года
Валентина ГИЛЕВИЧ
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Популярная американская певица LP выступит в Иркутске.Популярная американская певица LP выступит в Иркутске.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Много звезд мировой величины повидали горожане. Практически каждый день во дворце спорта труд новые концерты. Приближающейся весной нас ждут новые концерты.

Недавно стало известно о том, что популярная американская певица Лаура Перголицци, выступающая под псевдонимом LP приедет в Иркутск с новой программой под названием «Heart To Mouth». Ее тембр голоса просто уникален. Она уникальная, современная и яркая личность. Буквально каждая песня Лауры превращается в хит.

- Концерт состоится 22 марта 2019 года на главной сцене дворца спорта «Труд», - сообщают организаторы. – Билеты уже в продаже.

Справка КП:

Лаура Перголицци – американская певица, испонлительница, композитор родом из Италии. Она сочиняет песни таким звездам как Рианна, Кристина Агилера и многие другие. Свои хиты она также придумывает сама.

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