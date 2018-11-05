2018-11-05T13:06:00+03:00
Спорт

Ангарский «Ермак» на выезде уступил «ЦСК ВВС»: девятнадцатое поражение в сезоне

Серия неудач хоккеистов из Ангарска продолжается
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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«Ермак» на выезде уступил «ЦСК ВВС»: девятнадцатое поражение в сезоне. Фото: официальный сайт ХК "Ермак"«Ермак» на выезде уступил «ЦСК ВВС»: девятнадцатое поражение в сезоне. Фото: официальный сайт ХК "Ермак"
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4 ноября, в Самаре прошел очередной матч ангарской команды в ВХЛ. Местная команда «ЦСК ВВС», по словам тренера Александра Соколова рассчитывает на плей-офф. Свои амбиции «летчики» подтвердили и на льду, уверенно переиграв наших хоккеистов.

Счет в матче открыли гости, Раенко забил шайбу с передачи Заприпова. Ермак, воодушевленный примером своего капитана, попытался продолжить натиск на соперника, но хозяева, пропустив такую пощечину все же смогли собраться и перехватить игровую инициативу. Не смотря на отчаянное упорство вратаря «Ермака» Вадима Никитина дальше в матче забивали только игроки самарского клуба.

По словам, Олега Днепровского и.о. тренера ХК «Ермак», к поражению привели обидные удаления, которые хладнокровно реализовал соперник, но команда будет стараться исправить незавидное турнирное положение.

После этого матча «Ермак» занимает последнюю строчку в лиге. После 22 игр, коллектив из Ангарска набрал 10 очков.

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