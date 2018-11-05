2018-11-05T14:59:37+03:00
Общество

В Черемхово за 2018 год провели свет на 11 улиц

Улицы выбрали по заявкам горожан
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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В Черемхово за 2018 год провели свет на 11 улиц. Фото: пресс-служба администрации города.В Черемхово за 2018 год провели свет на 11 улиц. Фото: пресс-служба администрации города.
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В 2018 году на 11 улицах города Черемхово Иркутской области, появилось уличное освещение. Развитие городской инфраструктуры происходит в рамках областного проекта «Народные инициативы». Фонари появились на улицах Антосяк, Добролюбова, Красной Звезды, Марата, Октябрьский проезд, Строительная, 2 - я Горняцкая, 70 лет Черемхово. А также на переулках Разина, Советский и 2 - й, Советский. Теперь горожане смогут передвигаться в темное время суток по улицам города более безопасно.

- Общая протяженность освещенных участков составила 6300 км, - сообщили в пресс-службе администрации Черемхово. - Для этого установили 126 светильников и 15 опор.

Список улиц, где появилось освещение сформировали на основе обращений местных жителей. Планируется, что программа будет действовать и в следующем году. Заявка уже формируется.

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