В Иркутской области пенсионерка упала с пятого этажа, пытаясь перелезть к соседу

СЕГОДНЯ 16:19 2018-11-05T16:20:25+03:00

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В городе Саянске Иркутской области случилось невиданное. 60 – летняя пенсионерка упала с пятого этажа.

Очевидцы в социальных сетях выставили видео, на котором видно, как женщина перелазит с одного балкона на другой. Оказалось, что женщина страдала алкогольной зависимостью. Накануне дочь пенсионерки закрыла ее в квартире, чтобы мать не отправилась в магазин за очередной дозой спиртного. Пожилая дама не стала терять времени и решила перелезть к соседу через балкон, но не удержалась и упала. При падении она получила травмы не совместимые с жизнью и скончалась до приезда медиков.

Напомним, что это уже не первый случай падения пенсионеров с балкона. Так, в июне этого года 60 - летний житель Тайшета не мог выбраться из квартиры, вызвал службу спасения, но не дождался. Ппытался выбраться через балкон, не удержался и упал с высоты пятого этажа.