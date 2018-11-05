2018-11-05T16:20:25+03:00
Происшествия

В Иркутской области пенсионерка упала с пятого этажа, пытаясь перелезть к соседу

Она скончалась на месте
Валентина ГИЛЕВИЧ
Поделиться:
Комментарии: comments1
В Иркутской области пенсионерка упала с пятого этажа, пытаясь перелезть к соседу.В Иркутской области пенсионерка упала с пятого этажа, пытаясь перелезть к соседу.Фото: Артем Килькин
Изменить размер текста:

В городе Саянске Иркутской области случилось невиданное. 60 – летняя пенсионерка упала с пятого этажа.

Очевидцы в социальных сетях выставили видео, на котором видно, как женщина перелазит с одного балкона на другой. Оказалось, что женщина страдала алкогольной зависимостью. Накануне дочь пенсионерки закрыла ее в квартире, чтобы мать не отправилась в магазин за очередной дозой спиртного. Пожилая дама не стала терять времени и решила перелезть к соседу через балкон, но не удержалась и упала. При падении она получила травмы не совместимые с жизнью и скончалась до приезда медиков.

Напомним, что это уже не первый случай падения пенсионеров с балкона. Так, в июне этого года 60 - летний житель Тайшета не мог выбраться из квартиры, вызвал службу спасения, но не дождался. Ппытался выбраться через балкон, не удержался и упал с высоты пятого этажа.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Прогноз погоды в Иркутске: днем +5 градусов
В Черемхово за 2018 год провели свет на 11 улиц
Ангарский «Ермак» на выезде уступил «ЦСК ВВС»: девятнадцатое поражение в сезоне
Популярная американская певица LP выступит в Иркутске
Отметили с праздником: в Шелехове благоустроены еще два двора
ДТП в Зиминском районе: пострадали трое взрослых и ребенок
Два крупных пожара вспыхнули за один вечер в Усть-Куте
ДТП со смертельным исходом в Тайшетском районе
Долой мусор: Усолье – Сибирское получит 8,6 миллионов рублей на устранение несанкционированных свалок
Крупный пожар на складе в Ангарске
Семья из Братска приняла участие в популярном реалити – шоу
СМИ: самолет, следовавший из Иркутска в Москву, совершил жесткую посадку в Домодедово
Братья-убийцы: двух мужчин будут судить за расправу над таксистом в Бурятии
50 проектов из Иркутской области получили президентские гранты
Шесть ТЦ в Иркутской области остаются закрытыми из-за нарушений требований пожарной безопасности
По 6-километровому участку трассы Р-255 «Сибирь» открыли движение в Иркутской области
Историко-мемориальный комплекс «Иерусалимская гора» открылся в Иркутске
СК расследует дело: в Иркутской области предприниматель въехал в толпу подростков