Прогноз погоды в Иркутске на 6 ноября 2018: днем +5 градусов
По прогнозу погоды в Иркутске на 6 ноября 2018, в городе ожидается переменная облачность, ветер западный 2-3 м/с. Температура воздуха ночью -6 градусов.
- Днем воздух прогреется +5, - сообщает Гидрометцентр России по Иркутской области. – Облачно, с прояснениями, возможен небольшой кратковременный дождь.
Сегодня ночью, с 5 на 6 ноября, по данным Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в западный районах, днем местами по области ожидается юго-западный, северо-западный ветер, возможны порывы 13-18 м/с.
В Приангарье будут слабые метели, ночью в западных районах, днем в западных и северо-западных районах снег, местами сильный снег.