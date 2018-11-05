2018-11-05T19:04:19+03:00
Общество

Прогноз погоды в Иркутске на 6 ноября 2018: днем +5 градусов

По области во вторник, 6 ноября 2018 года, ожидаются метели
Ирина РЮТИНА
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Прогноз погоды в Иркутске: днем +5 градусовПрогноз погоды в Иркутске: днем +5 градусовФото: Андрей КОПАЛОВ
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По прогнозу погоды в Иркутске на 6 ноября 2018, в городе ожидается переменная облачность, ветер западный 2-3 м/с. Температура воздуха ночью -6 градусов.

- Днем воздух прогреется +5, - сообщает Гидрометцентр России по Иркутской области. – Облачно, с прояснениями, возможен небольшой кратковременный дождь.

Сегодня ночью, с 5 на 6 ноября, по данным Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в западный районах, днем местами по области ожидается юго-западный, северо-западный ветер, возможны порывы 13-18 м/с.

В Приангарье будут слабые метели, ночью в западных районах, днем в западных и северо-западных районах снег, местами сильный снег.

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