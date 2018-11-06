2018-11-06T04:04:49+03:00
Звезды

В музее «Тальцы», освятили часовню, в которую летом ударила молния

Событие приурочили к празднику иконы Казанской Божьей Матери
Ирина РЮТИНА
Поделиться:
Фото: ГУ МЧС России по Иркутской областиФото: ГУ МЧС России по Иркутской области
Изменить размер текста:

В престольный праздник, день Казанской иконы Божьей Матери, в архитектурно-этнографическом музее «Тальцы», на 47 км Байкальского тракта, 4 ноября освятили часовню. Как сообщили сотрудники музея, сначала прошло освящение, потом в отремонтированной церкви отслужили молебен.

Напомним, крыша купеческой церкви, входящей в комплекс Илимского острога, загорелась 25 июня этого года. В купол здания ударила молния.

- Тут же раздался жуткий треск, верхняя часть купола раскололась пополам и разлетелась в разные стороны метров на 40, - рассказал тогда «КП» директор музея «Тальцы» Владимир Тихонов. - Хорошо, что пожарная охрана находится на территории нашего музея. Потушили и пролили часовню буквально за 6 минут.

Перекинуться огню на другие деревянные строения благодаря слаженной работе службы безопасности не удалось. И хотя, часовня эта – новодел. Ее построили сотрудники музея в начале года. Она сделана по всем канонам того времени и отражает архитектуру прошлого.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Больного заразной формой туберкулеза принудительно отправили в больницу в Иркутской области
Черные лесорубы вырубили лес на 6 млн рублей в Иркутской области
Готовы взять кредит: власти Саянска ищут 30 млн рублей
Иркутянам незаконно меняют счетчики электроэнергии
Научные weekend-Ы: иркутян приглашают обсудить проблемы байкальского омуля
9-летний ребенок погиб, провалившись под лед Китоя в Ангарске
Иркутяне могут увидеть Большую туманность Ориона и Андромеды
Прогноз погоды в Иркутске на 6 ноября 2018: днем +5 градусов
В Иркутской области пенсионерка упала с пятого этажа, пытаясь перелезть к соседу
В Черемхово за 2018 год провели свет на 11 улиц
Ангарский «Ермак» на выезде уступил «ЦСК ВВС»: девятнадцатое поражение в сезоне
Популярная американская певица LP выступит в Иркутске
Отметили с праздником: в Шелехове благоустроены еще два двора
ДТП в Зиминском районе: пострадали трое взрослых и ребенок
Два крупных пожара вспыхнули за один вечер в Усть-Куте
ДТП со смертельным исходом в Тайшетском районе
Долой мусор: Усолье – Сибирское получит 8,6 миллионов рублей на устранение несанкционированных свалок
Крупный пожар на складе в Ангарске
Семья из Братска приняла участие в популярном реалити – шоу
СМИ: самолет, следовавший из Иркутска в Москву, совершил жесткую посадку в Домодедово
Братья-убийцы: двух мужчин будут судить за расправу над таксистом в Бурятии
50 проектов из Иркутской области получили президентские гранты
Шесть ТЦ в Иркутской области остаются закрытыми из-за нарушений требований пожарной безопасности
По 6-километровому участку трассы Р-255 «Сибирь» открыли движение в Иркутской области
Историко-мемориальный комплекс «Иерусалимская гора» открылся в Иркутске
СК расследует дело: в Иркутской области предприниматель въехал в толпу подростков