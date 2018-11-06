В музее «Тальцы», освятили часовню, в которую летом ударила молния
В престольный праздник, день Казанской иконы Божьей Матери, в архитектурно-этнографическом музее «Тальцы», на 47 км Байкальского тракта, 4 ноября освятили часовню. Как сообщили сотрудники музея, сначала прошло освящение, потом в отремонтированной церкви отслужили молебен.
Напомним, крыша купеческой церкви, входящей в комплекс Илимского острога, загорелась 25 июня этого года. В купол здания ударила молния.
- Тут же раздался жуткий треск, верхняя часть купола раскололась пополам и разлетелась в разные стороны метров на 40, - рассказал тогда «КП» директор музея «Тальцы» Владимир Тихонов. - Хорошо, что пожарная охрана находится на территории нашего музея. Потушили и пролили часовню буквально за 6 минут.
Перекинуться огню на другие деревянные строения благодаря слаженной работе службы безопасности не удалось. И хотя, часовня эта – новодел. Ее построили сотрудники музея в начале года. Она сделана по всем канонам того времени и отражает архитектуру прошлого.