2018-11-06T04:44:01+03:00
Общество

Иркутяне могут увидеть Большую туманность Ориона и Андромеды

Для этого нужно посетить выездную экскурсию
Ирина РЮТИНА
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Выездные экскурсии проведет Иркутский планетарийВыездные экскурсии проведет Иркутский планетарийФото: Тимур ХАНОВ
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С 6 по 11 ноября в п.Глубокая Шелеховского района будут проходить выездные наблюдения объектов глубокого космоса. Посетив экскурсию, иркутяне могут увидеть рассеянное звёздное скопление Плеяды, рассеянные звёздные скопления в созвездии Возничего, Крабовидную туманность в созвездии Тельца, Большую туманность Ориона, галактики в созвездии Большой Медведицы и галактику Андромеды, она же туманность. В телескопе, конечно.

- Мы будем ездить на наблюдения каждую ясную ночь до 11 ноября включительно, - сообщает пресс-служба Иркутского планетария. - Встречаемся в кафе «Каретный двор» на 72-м км Култукского тракта с 22 до 23 часов. Необходимо тепло одеваться.

Стоимость поездки, узнавайте в самом планетарии.

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