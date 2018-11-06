9-летний ребенок погиб, провалившись под лед Китоя в Ангарске

СЕГОДНЯ 05:20 2018-11-06T05:20:56+03:00

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В понедельник, 5 ноября, трагедия произошла в районе старого моста на реке Китой в городе Ангарске. Днем два девятилетних мальчика и их 18-летний товарищ прогуливались по берегу реки и вышли на лед. Компания пройти не более 50 метров.

- Хрупкий осенний лед проломился, в воде оказались молодой человек и один из мальчиков. Второй побежал за помощью, - сообщили в ГУ МЧС России по Иркутской области.

На берег удалось выбраться только старшему. Его с диагнозом общее переохлаждение доставили в больницу. Тело 9-летнего ребенка сейчас ищут спасатели.

Сотрудники МЧС призывают не выходить на лед.

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Информация о возгорании поступила около пяти часов утра в МЧС. Тут же сотрудники службы выехали на место происшествия. Пожару присвоен второй ранг сложности.