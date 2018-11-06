2018-11-06T05:53:18+03:00
Афиша Иркутска

Научные weekend-Ы: иркутян приглашают обсудить проблемы байкальского омуля

Публичная лекция пройдет 10 ноября
Яна ЛИСИНА
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Научные weekend-Ы» приглашают иркутян поговорить об омуле.Научные weekend-Ы» приглашают иркутян поговорить об омуле.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Осенний сезон «Научных weekend-ов» в Иркутском госуниверситете продолжается. И 10 ноября, в субботу, иркутян приглашают на публичную лекцию, посвященную байкальскому омулю.

Лекцию прочтет доктор биологических наук, профессор, декан биолого-почвенного факультета ИГУ Аркадий Матвеев. Начало мероприятия в 11 часов в Научной библиотеке имени Валентина Распутина ИГУ на улице Лермонтова, 124, вход свободный.

Планируется обсудить проблему байкальского омуля и промысла на Байкале. Тема актуальная. Напомним, с 1 октября действует запрет на вылов этой рыбы. Сделано это с целью повысить популяцию рыбы в озере. Оправдана ли мера, есть ли место браконьерству, - в том числе и эти вопросы затронут на лекции.

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