2018-11-06T06:23:27+03:00
Общество

Иркутянам незаконно меняют счетчики электроэнергии

По квартирам ходят лже-подрядчики и вынуждают менять приборы
Яна ЛИСИНА
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Иркутян незаконно вынуждают менять счетчики электроэнергии.Иркутян незаконно вынуждают менять счетчики электроэнергии.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Иркутян незаконно вынуждают менять счетчики электроэнергии. Такие случаи зафиксированы в Свердловском районе. По квартирам ходят представители неизвестной фирмы, которые представляются подрядчиками «Иркутскэнерго» и уговаривают пожилых людей менять счетчики.

В бригаде лже-сотрудников девушка с удостоверением и два электрика. Они уже побывали в домах микрорайонов Юбилейный, Первомайский и Синюшина гора.

- Представителей неизвестной фирмы интересуют дома, в которых электрические счетчики находятся в подъезде - панельные девятиэтажные дома и «хрущевки», - сообщили в «Содружестве ЖКХ». - Если у приборов подходит срок замены, они звонят в квартиру и говорят, что собственников ожидает штраф в пять тысяч, если они с их помощью не заменят прибор немедленно за три тысячи рублей со скидкой.

После замены счетчика они пломбируют его пломбой неизвестного происхождения, не уведомляя «Иркутскэнергосбыт» и управляющую компанию.

- Это квалифицируется как безучетное потребление. И добросовестному плательщику могут сделать повышенные начисления. При этом фальшивый «подрядчик» никакой ответственности за это не понесет, - уточнили в Межрегиональной ассоциации управляющих многоквартирными домами Иркутской области и Республики Бурятия.

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