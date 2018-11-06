2018-11-06T06:32:23+03:00
Общество

Готовы взять кредит: власти Саянска ищут 30 млн рублей

Выплатить займ планируют до октября 2019 года
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Готовы взять в кредит: власти Саянска ищут 30 млн рублей.Готовы взять в кредит: власти Саянска ищут 30 млн рублей.Фото: Иван ТИМОФЕЕВ
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4 ноября на сайте госзакупок мэрия Саянска объявила о повторном проведении кредитного аукциона. Прошлый аукцион, который состоялся в октябре, был неудачным. Никто из потенциальных кредиторов тогда не откликнулся на предложение мэрии.

Такое решение местных властей вызвано тем, что в бюджете муниципалитета возник дефицит -более 13 млн рублей.

– Заявки для участия в тендере будут приниматься до 12 ноября, сам аукцион состоится 15 ноября, – сообщили в пресс-службе администрации Саянска. – Кредит планируется выплатить до конца октября 2019 года.

Ранее областное руководство уже выразило свое недовольство тем, как муниципалитеты расходуют бюджетные средства. Из выделенных за 2018 год 6,7 млрд рублей, к 1 сентября на счетах органов самоуправления числилось 4,2 млрд рублей.

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