Готовы взять кредит: власти Саянска ищут 30 млн рублей
4 ноября на сайте госзакупок мэрия Саянска объявила о повторном проведении кредитного аукциона. Прошлый аукцион, который состоялся в октябре, был неудачным. Никто из потенциальных кредиторов тогда не откликнулся на предложение мэрии.
Такое решение местных властей вызвано тем, что в бюджете муниципалитета возник дефицит -более 13 млн рублей.
– Заявки для участия в тендере будут приниматься до 12 ноября, сам аукцион состоится 15 ноября, – сообщили в пресс-службе администрации Саянска. – Кредит планируется выплатить до конца октября 2019 года.
Ранее областное руководство уже выразило свое недовольство тем, как муниципалитеты расходуют бюджетные средства. Из выделенных за 2018 год 6,7 млрд рублей, к 1 сентября на счетах органов самоуправления числилось 4,2 млрд рублей.