Черные лесорубы вырубили лес на 6 млн рублей в Иркутской области

СЕГОДНЯ 07:17 2018-11-06T07:17:26+03:00

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В Иркутске будут судить преступников, которые обвиняются в незаконной рубке леса на сумму свыше 6 млн. рублей. В группировку входили 16 человек, а заправлял всем 36-летний предприниматель, проживающий в Боханском районе.

По версии следствия, именно он создал организованную преступную группу для незаконной заготовки древесины. И привлек к этому делу местных жителей, имеющих опыт в сфере лесозаготовки, снабдил их необходимой техникой и средствами связи, организовал сбыт древесины.

- Злоумышленники заготовили более 650 куб. м древесины и причинили тем самым ущерб лесному фонду в 6 млн. рублей, - сообщили в прокуратуре Иркутской области. - Уголовное дело направлено в Иркутский районный суд для рассмотрения.

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