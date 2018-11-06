2018-11-06T07:43:14+03:00
Общество

Больного заразной формой туберкулеза принудительно отправили в больницу в Иркутской области

Он сбегал из диспансера и уклонялся от обследований
Дмитрий ЗАНДАНОВ
Поделиться:
Больного заразной формой туберкулеза будут принудительно лечить в Иркутской областиБольного заразной формой туберкулеза будут принудительно лечить в Иркутской области
Изменить размер текста:

Житель Осинского района заболел опасной для окружающих формой туберкулеза в 2015 году и с тех пор пытался скрываться от лечения. 1 ноября 2018 года районный суд вынес решение о его принудительной госпитализации в областной противотуберкулезный диспансер.

После того как три года назад мужчина узнал свой страшный диагноз его госпитализировали в диспансер Усть-Орды. Но больной сбежал, не пожелав проходить лечение. На протяжении нескольких лет он игнорировал обследования, продолжая все это время находиться в обществе.

В июне 2018 года мужчину задержали полицейские и отправили в местную больницу. Оценив состояние больного, медики потребовали госпитализации для оперативного лечения. Однако и это решение врачей мужчина не стал исполнять.

- Закон позволяет госпитализировать больных заразными формами туберкулеза принудительно, - сообщили в пресс-службе прокуратуры по Иркутской области. - Лечение будет проходить в областном диспансере п. Усть – Орда.

На этот раз больному не избежать встречи с врачами. Он будет находиться в диспансере столько, сколько медики посчитают необходимым.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Иркутской области исследователи Байкала получили новый корабль
Акция «День приема монеты от населения»: мелочь на памятные банкноты можно обменять в банках Иркутской области
Долг в 400 млн рублей: забайкальский институт намерен выйти из состава ИрГАУ
Четыре человека погибли на пожарах за два дня в Иркутской области
Ученик года 2018 в Иркутской области: в региональном конкурсе победил Александр Ханаров из Иркутска
«Прогулки по старому Иркутску»: заключительная встреча пройдет 11 ноября
В Иркутске задержана банда грабителей из Братска
Черные лесорубы вырубили лес на 6 млн рублей в Иркутской области
Готовы взять кредит: власти Саянска ищут 30 млн рублей
Иркутянам незаконно меняют счетчики электроэнергии
Научные weekend-Ы: иркутян приглашают обсудить проблемы байкальского омуля
9-летний ребенок погиб, провалившись под лед Китоя в Ангарске
Иркутяне могут увидеть Большую туманность Ориона и Андромеды