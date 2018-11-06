Больного заразной формой туберкулеза принудительно отправили в больницу в Иркутской области

СЕГОДНЯ 07:43 2018-11-06T07:43:14+03:00

Он сбегал из диспансера и уклонялся от обследований

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Житель Осинского района заболел опасной для окружающих формой туберкулеза в 2015 году и с тех пор пытался скрываться от лечения. 1 ноября 2018 года районный суд вынес решение о его принудительной госпитализации в областной противотуберкулезный диспансер.

После того как три года назад мужчина узнал свой страшный диагноз его госпитализировали в диспансер Усть-Орды. Но больной сбежал, не пожелав проходить лечение. На протяжении нескольких лет он игнорировал обследования, продолжая все это время находиться в обществе.

В июне 2018 года мужчину задержали полицейские и отправили в местную больницу. Оценив состояние больного, медики потребовали госпитализации для оперативного лечения. Однако и это решение врачей мужчина не стал исполнять.

- Закон позволяет госпитализировать больных заразными формами туберкулеза принудительно, - сообщили в пресс-службе прокуратуры по Иркутской области. - Лечение будет проходить в областном диспансере п. Усть – Орда.

На этот раз больному не избежать встречи с врачами. Он будет находиться в диспансере столько, сколько медики посчитают необходимым.