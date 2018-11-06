2018-11-06T08:10:22+03:00
Происшествия

В Иркутске задержана банда грабителей из Братска

Их задержали по горячим следам
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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В Иркутске задержана банда грабителей из БратскаВ Иркутске задержана банда грабителей из БратскаФото: ГУ МВД по Иркутской области
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В ночь на 30 сентября преступники проникли в один из торговых центров Братска, где ограбили ломбард и ювелирный магазин. Их действия засняли камеры видеонаблюдения. Один из сейфов с ювелирными украшениями воры прихватили с собой. Предварительная стоимость ущерба оценивается в более чем 3 млн рублей. Улик, которые оставили преступники, хватило, чтобы задержать их по горячим следам.

Сыщики накрыли грабителей с поличным. Задержанными оказались четверо жителей Иркутска и братчанин. Молодые люди в возрасте 28 – 36 лет, ранее не судимы. При обыске у них был изъят похищенный сейф и ювелирные украшения. Грабители уже успели сбыть часть награбленного.

- Возбужденно уголовное дело по статье «Кража», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. – Изъятые у преступников ценности переданы на экспертизу.

Грабители находятся под стражей. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

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