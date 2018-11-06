Ученик года 2018 в Иркутской области: в региональном конкурсе победил Александр Ханаров из Иркутска

СЕГОДНЯ 08:46 2018-11-06T08:46:17+03:00

Ученик года: в областном конкурсе победил Александр Ханаров из Иркутска. Фото: Правительство Иркутской области

Юные таланты на конкурсе Ученик года 2018 в Иркутской области соревновались в творческих конкурсах и мастер-классах

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6 ноября подвели итоги XVIII областного конкурса Ученик года 2018 в Иркутской области. За почетное звание боролись 50 школьников из 42 муниципальных образований области, воспитанники Иркутской музыкальной школы-интерната, а так же кадеты из Иркутска и Усолья-Сибирского.

На протяжении недели юные таланты Приангарья соревновались в творческих конкурсах, мастер-классах, демонстрируя свой кругозор и эрудицию. В индивидуальном соревновании не обошлось и без командных заданий. После чего, подведя итоги, жюри выбрали победителя. Лучшим учеником области выбрали oдиннaдцaтиклaccника иркутской школы №26 Александра Ханарова. В награду Александр получил не только почетное звание, но и ноутбук.

- С 2001 года мы выявляем и поддерживаем талантливых детей региона, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутской области. – Общественное признание является хорошим стимулом для развития потенциала учащихся.