2018-11-06T09:26:32+03:00
Происшествия

Четыре человека погибли на пожарах за два дня в Иркутской области

В Приангарье резко увеличилось число трагедий
Яна ЛИСИНА
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Четыре человека погибли на пожарах за два дня в Иркутской области.Четыре человека погибли на пожарах за два дня в Иркутской области.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Иркутской области стало больше пожаров. Зачастую виной этому становится неосторожное обращение с огнем, нарушение правил безопасности при эксплуатации электрооборудования и печей. Только за два дня произошло 40 пожаров, на которых погибли четыре человека.

Наиболее сложная обстановка сложилась в городах Ангарске, Братске, Иркутске, Черемхово, Иркутском и Усть-Илимском районах.

- Каждый день инспекторы фиксируют нарушения: неисправную проводку, кустарные обогреватели, неочищенные дымоходы печей частных домов, захламление помещений, - сообщили в ГУ МЧС России по Иркутской области. – Увы, но рекомендации населению так и отсаются лишь рекомендациями.

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Пожару был присвоен второй ранг сложности. Площадь огня составила 100 квадратных метров. Всего на тушение пожара выехали 7 единиц техники.

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