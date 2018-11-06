2018-11-06T09:55:24+03:00
Общество

Долг в 400 млн рублей: забайкальский институт намерен выйти из состава ИрГАУ

Ситуацию в вузе называют катастрофической
Яна ЛИСИНА
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Забайкальский институт намерен выйти из состава ИрГАУ. ФОТО: сайт ИрГАУ.Забайкальский институт намерен выйти из состава ИрГАУ. ФОТО: сайт ИрГАУ.
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Сложную ситуацию с многомиллионными долгами в Иркутском государственном аграрном университете имени А.А. Ежевского уже обсуждают в ЗакСобрании Забайкалья. Дело в том, что проблемы не только у иркутского вуза, но и у забайкальского филиала, который входит в его состав и вынужден их расхлебывать – судебные иски за долги головного вуза привели к блокировке счетов забайкальской кузницы сельскохозяйственных кадров.

Директор Забайкальского аграрного института Игорь Борискин назвал финансово-экономическую ситуацию учебного учреждения катастрофической.

- Ситуация возникла несколько лет назад по причине авантюрных действий бывшего руководства головного вуза, которое задолжало огромные суммы разным коммерческим структурам, - сообщается на сайте ЗакСобрания. - В итоге долги стали нарастать снежным комом, приведя к блокировке счетов, задолженности по налогам. Общая сумма долгов университета перевалила за 400 миллионов.

В Забайкальском филиале вынуждены были за полтора года сократить более 60 человек и вывести из эксплуатации часть учебных корпусов, мастерских, гаражей, ветеринарную клинику и общежитие.

Сейчас на имя федерального профильного министра готовится обращение за подписью губернатора Иркутской области. Подключиться к решению этого вопроса готовы и представители Забайкалья. Обсуждался в ЗС и вопрос реорганизации вуза, выхода из состава ИрГАУ однако, в первую очередь все же стоит финансовая проблема.

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