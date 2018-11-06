2018-11-06T10:58:06+03:00
Общество

Акция «День приема монеты от населения»: мелочь на памятные банкноты можно обменять в банках Иркутской области

Обменять мелочь можно с 7 по 9 ноября
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Акция «День приема монеты от населения»: мелочь на памятные банкноты можно обменять в банках Иркутской областиАкция «День приема монеты от населения»: мелочь на памятные банкноты можно обменять в банках Иркутской областиФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Если в вашем кошельке накопилось много мелочи и вы не знаете, куда ее девать, то смело участвуйте в акции «День приема монеты от населения», которая с 7 по 9 ноября пройдет в Иркутской области. В эти дни сибиряки смогут бесплатно обменять накопившуюся монету мелких номиналов на банкноты, а также на памятные монеты и купюры Банка России.

- За 9 месяцев этого года мы выпустили в наличный оборот монеты на сумму около 130 млн рублей, но вернулось меньше половины, – цитирует и.о. управляющего Отделением Иркутск Сибирского ГУ Банка России Константина Ермолаева пресс-служба банка. – Монеты остаются на руках у жителей региона или оседают в копилках. Поэтому мы и решили провести такую акцию второй год подряд. Ее цель: научить жителей активно использовать металлические деньги в расчётах.

Еще один плюс акции в том, что в обычное время некоторые банки берут комиссию за обмен монеты на банкноты, а в дни акции можно обменять мелочь бесплатно. Только перед этим их рекомендуют предварительно отсортировать по номиналам, чтобы ускорить обмен.

КОНКРЕТНО

Где обменять монеты в Иркутске

проспект Маршала Жукова, 5/1

ул. Розы Люксембург, 215в

ул. Рабочего Штаба, 9

ул. Баррикад, 137

ул. Сибирских Партизан, 4

ул. Дзержинского, 1

ул. Декабрьских Событий, 105-а

ул. Лермонтова, д. 78

ул. Лермонтова, 90/1

проезд Ербанова, д. 6

ул. Урицкого, д. 19

ул. Лермонтова, д. 136/2

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