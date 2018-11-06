Акция «День приема монеты от населения»: мелочь на памятные банкноты можно обменять в банках Иркутской области
Если в вашем кошельке накопилось много мелочи и вы не знаете, куда ее девать, то смело участвуйте в акции «День приема монеты от населения», которая с 7 по 9 ноября пройдет в Иркутской области. В эти дни сибиряки смогут бесплатно обменять накопившуюся монету мелких номиналов на банкноты, а также на памятные монеты и купюры Банка России.
- За 9 месяцев этого года мы выпустили в наличный оборот монеты на сумму около 130 млн рублей, но вернулось меньше половины, – цитирует и.о. управляющего Отделением Иркутск Сибирского ГУ Банка России Константина Ермолаева пресс-служба банка. – Монеты остаются на руках у жителей региона или оседают в копилках. Поэтому мы и решили провести такую акцию второй год подряд. Ее цель: научить жителей активно использовать металлические деньги в расчётах.
Еще один плюс акции в том, что в обычное время некоторые банки берут комиссию за обмен монеты на банкноты, а в дни акции можно обменять мелочь бесплатно. Только перед этим их рекомендуют предварительно отсортировать по номиналам, чтобы ускорить обмен.
КОНКРЕТНО
Где обменять монеты в Иркутске
проспект Маршала Жукова, 5/1
ул. Розы Люксембург, 215в
ул. Рабочего Штаба, 9
ул. Баррикад, 137
ул. Сибирских Партизан, 4
ул. Дзержинского, 1
ул. Декабрьских Событий, 105-а
ул. Лермонтова, д. 78
ул. Лермонтова, 90/1
проезд Ербанова, д. 6
ул. Урицкого, д. 19
ул. Лермонтова, д. 136/2