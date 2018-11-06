Выставка кошек состоится в иркутском краеведческом музее

СЕГОДНЯ 11:56 2018-11-06T11:57:03+03:00

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В Иркутске, с 12:00 до 17:00 10 и 11 ноября пройдет выставка котят редких и традиционных пород. Посмотреть на братьев наших меньших можно будет благодаря отделу природы краеведческого музея и клубу любителей кошек «СейМур».

Иркутяне смогу увидеть котят персидской, курильской, британской, шотландской породы и мейн-куны. Центральным экспонатом выставки станут кошки сиамо-ориентальной породы. Представители этой породы изящны даже по кошачьим меркам.

- Вывезенных из Таиланда кошек разводили в Англии, а современный вид они приобрели уже в Америке, - сообщили в пресс-службе краеведческого музея. - Их выделяют красивые большие уши, миндалевидные глаза и короткая шерсть. Кошки этой породы активны и игривы.

Посмотреть на кошек в филиале Краеведческого музея, который расположен на ул. К. Маркса, 11.