2018-11-06T11:57:03+03:00
Дом. Семья

Выставка кошек состоится в иркутском краеведческом музее

Центральным экспонатом выставки станут кошки сиамо-ориентальной породы
Дмитрий ЗАНДАНОВ
Поделиться:
Выставка кошек состоится в иркутском краеведческом музее.Выставка кошек состоится в иркутском краеведческом музее.Фото: Андрей КОПАЛОВ
Изменить размер текста:

В Иркутске, с 12:00 до 17:00 10 и 11 ноября пройдет выставка котят редких и традиционных пород. Посмотреть на братьев наших меньших можно будет благодаря отделу природы краеведческого музея и клубу любителей кошек «СейМур».

Иркутяне смогу увидеть котят персидской, курильской, британской, шотландской породы и мейн-куны. Центральным экспонатом выставки станут кошки сиамо-ориентальной породы. Представители этой породы изящны даже по кошачьим меркам.

- Вывезенных из Таиланда кошек разводили в Англии, а современный вид они приобрели уже в Америке, - сообщили в пресс-службе краеведческого музея. - Их выделяют красивые большие уши, миндалевидные глаза и короткая шерсть. Кошки этой породы активны и игривы.

Посмотреть на кошек в филиале Краеведческого музея, который расположен на ул. К. Маркса, 11.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Убил ради квартиры: в Иркутске вынесли приговор за убийство пенсионерки
Вместо дома соседа сжег свою машину: в Иркутской области задержали злоумышленника
Для мониторинга Байкала построили плавучую лабораторию
Губернатор Иркутской области встретился с хоккеистками «Рекорда»
7 ноября читательницам «Комсомольской правды» в Иркутске подвеска в подарок
Новым начальником Управления ФСБ России по Иркутской области назначен полковник Андрей Патраков
Реконструкция школы в поселке Усть-Ордынском находится на контроле правительства региона
В Иркутской области исследователи Байкала получили новый корабль
Акция «День приема монеты от населения»: мелочь на памятные банкноты можно обменять в банках Иркутской области
Долг в 400 млн рублей: забайкальский институт намерен выйти из состава ИрГАУ
Четыре человека погибли на пожарах за два дня в Иркутской области
Ученик года 2018 в Иркутской области: в региональном конкурсе победил Александр Ханаров из Иркутска
«Прогулки по старому Иркутску»: заключительная встреча пройдет 11 ноября
В Иркутске задержана банда грабителей из Братска
Больного заразной формой туберкулеза принудительно отправили в больницу в Иркутской области
Черные лесорубы вырубили лес на 6 млн рублей в Иркутской области
Готовы взять кредит: власти Саянска ищут 30 млн рублей
Иркутянам незаконно меняют счетчики электроэнергии
Научные weekend-Ы: иркутян приглашают обсудить проблемы байкальского омуля
9-летний ребенок погиб, провалившись под лед Китоя в Ангарске
Иркутяне могут увидеть Большую туманность Ориона и Андромеды