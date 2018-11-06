2018-11-06T12:48:44+03:00
Общество

Новым начальником Управления ФСБ России по Иркутской области назначен полковник Андрей Патраков

Ранее Андрей Патраков работал в руководстве органов ФСБ Псковской и Ростовской областей
Ольга СЛАВИЧЕВА
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Новым начальником Управления ФСБ России по Иркутской области назначен полковник Андрей Патраков.Новым начальником Управления ФСБ России по Иркутской области назначен полковник Андрей Патраков.
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В Иркутской области назначен новый начальник Управления Федеральной службы безопасности России. Им стал полковник Андрей Александрович Патраков.

-В органах безопасности он служит с 1994 года, прошел путь от оперуполномоченного до руководителя территориального органа безопасности, - сообщает пресс-служба Управления ФСБ по Иркутской области. - Андрей Патраков награжден государственными и ведомственными наградами.

Последние несколько лет новый начальник УФСБ по Иркутской области Андрей Александрович Патраков работал заместителем руководителя УФСБ сначала Псковской, а позднее -Ростовской областей.

Также сообщается, что ранее возглавлявший УФСБ России по Иркутской области, генерал-майор Михаил Козубов освобожден от занимаемой должности в связи с переводом к новому месту службы.

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