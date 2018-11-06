2018-11-06T13:52:58+03:00
Происшествия

Вместо дома соседа сжег свою машину: в Иркутской области задержали злоумышленника

Ему грозит до 2 лет лишения свободы
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Неудачливого поджигателя задержали в Иркутской области. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Иркутской областиНеудачливого поджигателя задержали в Иркутской области. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области
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В Куйтунском районе Иркутской области за попытку поджога частного дома задержан 27-летний житель села Харик. Молодой человек повздорил со своим знакомым. Желая отомстить обидчику, он облил легковоспламеняющейся жидкостью деревянный забор и поджег его. Чувство торжества «справедливости» помешало поджигателю заметить, пламя в канистре с жидкостью. Бросив емкость в багажник, мститель бросился наутек. По дороге автомобиль загорелся. Сыщики обнаружили выгоревший дотла «ВАЗ 2109» в нескольких километрах от места преступления.

- Поджигателя задержали через сутки, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.- Проводится доследственная проверка, по результатам которой будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

Гореподжигателю неудавшаяся месть может дорого обойтись, по закону ему грозит до двух лет лишения свободы.

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