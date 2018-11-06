Убил ради квартиры: в Иркутске вынесли приговор за убийство пенсионерки

СЕГОДНЯ 14:34 2018-11-06T14:34:58+03:00

Гражданина Азербайджана осудили в Иркутске на 17 лет за убийство 89-летней женщины. Фото: Андрей КОПАЛОВ

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Иркутским областным судом вынесен приговор убийце иркутянки, которая сдавала часть своего дома в аренду. Именно это и привело к гибели старушки 1927 года рождения. В 2016 году в ее доме поселилась семейная пара.Пенсионерка договорилась с ними о том, что в качестве оплаты они будут заботиться о ней и поддерживать порядок в ее квартире. Но, после того, как женщина переписала на них половину доли своего дома, глава семьи задумал убийство. Мужчина испугался, что в будущем сделку могут оспорить.

Пригласив еще одного квартиранта дома выпить спиртного на общей кухне, убийца усыпил его заранее приготовленным снотворным. Убедившись, что собутыльник крепко спит, мужчина, взяв нож, проник в комнату хозяйки квартиры и нанес ей несколько ударов, которые оказались смертельными.После этогопозвонил полицейским, сообщив, что его собутыльник зарезал пенсионерку.

Но следствию удалось доказать, что это не так.

-В колонии строгого режима 40-летний гражданин Азербайджана проведет следующие 17 лет, - сообщили в пресс-службе Иркутского областного суда. –

При назначении наказания суд учитывал данные о личности подсудимого, и то, что он имеет несовершеннолетнего ребенка.