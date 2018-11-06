Прогноз погоды в Иркутске: 7 ноября в городе днем -2

СЕГОДНЯ 17:40 2018-11-06T17:40:09+03:00

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Уже который день в Иркутской области метут метели, а областному центру все нипочем. Во вторник днем термометры по Иркутску даже плюсовые значения показывали. В среду, 7 ноября, в Иркутске переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный 6-11 м/с. По прогнозу синоптиков, температура воздуха сегодня ночью будет -5,-7, днём 0,-2.

- По области переменная облачность, местами небольшой и умеренный снег, ночью в западных, северных и верхнеленских районах местами сильный снег. Утром при прояснении туман, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». - Ветер западный, северо-западный, с переходом днём на юго-восточный, юго-западный 5-10 м/с, порывы 11-16 м/с, слабые метели.

Температура ночью в Приангарье -5,-10, при прояснении -15,-20, днём 0,-5, при облачной погоде -7,-12. В северных районах будет холодно: -15,-20, в пониженных формах рельефа -25,-30; днём -7,-12, местами -13,-18.

- На дорогах области снежный накат, - предупреждают метеорологи.