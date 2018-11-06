Первая победа сезона: «Байкал-Энергия» разгромила «Строитель» в Сыктывкаре

СЕГОДНЯ 20:26 2018-11-06T20:49:36+03:00

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Хоккеисты иркутской «Байкал-Энергии» одержали первую победу в новом сезоне Суперлиги, уверенно обыграв в Сыктывкаре местный «Строитель» со счетом 8:3.

Первый мяч наши парни забили уже на 53-й секунде игры. Отличился Александр Баздырев. Вели в счете бело-синие три минуты, пока равновесие не восстановил полузащитник «Строителя» Никита Свиридов, который в прошлом сезоне провел несколько матчей за иркутян. Еще через три минуты вновь вперед нашу дружину вывел защитник Игорь Вассерман, который четко реализовал 12-метровый штрафной удар. Ну а в середине первого тайма иркутяне смогли оторваться в счете благодаря голу Тимофея Безносова.

Второй тайм «Байкал-Энергия» начала еще более ударно. За первые 10 минут наши хоккеисты убили всю интригу матча, отправив в ворота команды из Республики Коми пять мячей. Отличились Денис Цыцаров, Евгений Волгужев, Руслан Тремаскин, Эмиль Бихузин и Тимофей Безносов. Все, на что хватило хозяев льда, отыграть еще два мяча.

После этой крупной победы, хоккеисты «Байкал-Энергии» в хорошем настроении отправляются в Архангельск, где 9 ноября сыграют с «Водником».