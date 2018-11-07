Конкурс инсценировок произведений Валентина Распутина стартовал в Иркутске

СЕГОДНЯ 03:58 2018-11-07T03:58:34+03:00

Инсценировать произведения Валентина Распутина в Иркутске может каждый Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Он приурочен к Году театра в России

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Любое произведение писателя Валентина Распутина на выбор может инсценировать каждый в возрасте от 7 до 30 лет для областного конкурса «Дом – частица нашей души». Его проводят Музей В.Г. Распутина и Иркутская областная юношеская библиотека имени И. П. Уткина.

- Конкурс приурочен к Годe театра в России, - сообщает пресс-служба Иркутского областного краеведческого музея. - Для инсценировки используются произведения Валентина Распутина, обязательно содержащие в себе описание деревни, дома, деревенского быта. Выбор произведения для инсценировки является свободным.

Форма подачи уникального материала может быть всевозможной: музыкальной, костюмированной, с декорациями и без. Можно сделать это в одиночку или с друзьями, коллегами.

- Победителей определят в пяти категориях: мини-спектакль, театр теней, кукольный театр, театр одного актера, литературно-музыкальная композиция, - отмечают в музее. - Для участия в конкурсе необходимо разработать и исполнить инсценировку, записать видео. Работы на конкурс принимаются до 15 февраля в формате mov или mp4 на электронный адрес irklib@mail.ru, в письме должна быть и заявка на участие в конкурсе.

Месяц жюри будет отбирать лучшую «постановку». Награждать победителей будут 15 марта, в день рождения Валентина Распутина, в отделе «Музейная студия» Иркутского областного краеведческого музея. Там победители конкурса представят свою инсценировку зрителям.

Как принять участие в конкурсе и правильно оформить заявку узнавайте в Музее В.Г. Распутина и библиотеке им. И.П. Уткина.