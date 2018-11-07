Главную елку в Иркутске начнут монтировать 17 ноября
В Иркутске определились с новогодней символикой. Ответственная за вид города к празднику рабочая группа также решила, где пройдут основные массовые гуляниями.
- Традиционно главные городские новогодние и рождественские гуляния пройдут в сквере имени Кирова, на островах Юность и Конный, а также на побережье залива Якоби, - сообщает пресс-служба администрации города Иркутска. - Мероприятия пройдут во всех округах Иркутска. Перечень и места проведения всех зимних активностей, а также праздничную афишу утвердят до 1 декабря.
Украшать город к Новому году начнут уже 17 ноября. И сразу с монтажа главное новогодней елки. В этот раз убранство в сквере Кирова будет в стиле предстоящего Года театра. По традиции изо льда вырежут фигуры, входные арки, горки. Будет работать резиденция Деда Мороза.