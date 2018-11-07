Избили и отобрали дорогой смартфон: студента ограбили в одном из баров Иркутска

СЕГОДНЯ 05:37 2018-11-07T05:38:07+03:00

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Студента ограбили в одном из иркутских баров по улице Богдана Хмельницкого. Все произошло в ночь на 29 октября. Парень разбил бокал в заведении и отказался за него платить. После этого к нему подошел неизвестный и представившись сотрудником заведения, ударил его и отобрал смартфон стоимостью 20 тысяч рублей. Затем злоумышленник оставил свой номер телефона и пообещал вернуть смартфон после того, как его хозяин расплатиться за счет. Но свое обещание не сдержал.

- Задержать злоумышленника удалось по горячим следам, - сообщают в пресс-службах ГУ МВД России и СУ СК России по Иркутской области. – Им оказался житель Октябрьского района, который уже попадал в поле зрения полицейских за грабеж.

Теперь на грабителя возбуждено новое уголовное дело. Дожидаться суда он будет под подпиской о невыезде.