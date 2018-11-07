Врачи-наркологи из Эхирит-Булагатского района выдавали медицинские справки на водительские права жителям с психическими заболеваниями

СЕГОДНЯ 06:28 2018-11-07T06:28:07+03:00

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В Эхирит-Булагатском районе врачи-наркологи и врачи психиатры выдали 21 медицинскую справку о годности к управлению автомобилем местным жителям, страдающим психическими заболеваниями и заболеваниями вызванных употреблением психоактивных веществ. Все эти факты выявились после проверки, проведенной прокуратурой в местном отделении ГИБДД.

- Получению этих справок способствовало то, что в районе не было единой областной базы лиц, состоящих на учетах в диспансере, поэтому будущие водители проходили медицинские освидетельствования не по месту жительства или регистрации, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

Теперь всем, кто получил липовые справки, предстоит стать пешеходами, так как прокурор уже отправил в суд административные исковые заявления о прекращении действия их водительских прав.

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