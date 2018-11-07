2018-11-07T06:28:07+03:00
Происшествия

Врачи-наркологи из Эхирит-Булагатского района выдавали медицинские справки на водительские права жителям с психическими заболеваниями

Липовые справки получил 21 водитель
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
Поделиться:
Врачи-наркологи из Эхирит-Булагатского района выдавали медицинские справки на водительские права жителям с психическими заболеваниямиВрачи-наркологи из Эхирит-Булагатского района выдавали медицинские справки на водительские права жителям с психическими заболеваниямиФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Эхирит-Булагатском районе врачи-наркологи и врачи психиатры выдали 21 медицинскую справку о годности к управлению автомобилем местным жителям, страдающим психическими заболеваниями и заболеваниями вызванных употреблением психоактивных веществ. Все эти факты выявились после проверки, проведенной прокуратурой в местном отделении ГИБДД.

- Получению этих справок способствовало то, что в районе не было единой областной базы лиц, состоящих на учетах в диспансере, поэтому будущие водители проходили медицинские освидетельствования не по месту жительства или регистрации, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

Теперь всем, кто получил липовые справки, предстоит стать пешеходами, так как прокурор уже отправил в суд административные исковые заявления о прекращении действия их водительских прав.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ДТП в Иркутске: грузовик въехал в здание супермаркета в микрорайоне Юбилейный.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Аварийный деревянный дом сгорел в Иркутске: погибла женщина
Магазин «Одежда» приглашает иркутских модниц обновить гардероб
Иркутянка украла телефон у отдыхавшего в баре африканского студента
Партию поддельных «iPhone» изъяли таможенники в двух павильонах Иркутска
Московская мошенница украла 2 миллиона рублей, собранных на лечение ребенка из Иркутска
Избили и отобрали дорогой смартфон: студента ограбили в одном из баров Иркутска
Документальный фильм «Арктика.Зазеркалье» покажут в кинотеатре Иркутска бесплатно
Главную елку в Иркутске начнут монтировать 17 ноября
Конкурс инсценировок произведений Валентина Распутина стартовал в Иркутске
Первая победа сезона: Байкал-Энергия разгромила Строитель в Сыктывкаре
Прогноз погоды в Иркутске: 7 ноября в городе днем -2
Убил ради квартиры: в Иркутске вынесли приговор за убийство пенсионерки
Вместо дома соседа сжег свою машину: в Иркутской области задержали злоумышленника