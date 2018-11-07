2018-11-07T06:40:33+03:00
Происшествия

Московская мошенница украла 2 миллиона рублей, собранных на лечение ребенка из Иркутска

Им предложили лечение в США
Дмитрий ЗАНДАНОВ
Поделиться:
Московская мошенница украла 2 миллиона рублей, собранных на лечение ребенка из ИркутскаМосковская мошенница украла 2 миллиона рублей, собранных на лечение ребенка из Иркутска
Изменить размер текста:

Отчаявшиеся родители из Иркутска, которые были готовы пойти на все ради лечения тяжелобольного ребенка, попались на удочку мошенницы. В марте, безработная москвичка, представившись сотрудником благотворительного фонда «Меценат» связалась с ними через социальные сети и предложила лечение в клиниках США.

По одному из условий сотрудничества, семья должна была продать свой автомобиль и перевести

аферистке 2 миллиона рублей. Но такой дорогой машины в семье иркутян не было. Тогда москвичка предложила перевести ей деньги для покупки автомобиля, который она бы продала и отправила деньги на лечение ребенка. Желая спасти своего ребенка, иркутяне закрыли глаза на такую странную просьбу. Они не задумываясь перевели деньги аферистке, после чего та перестала выходить на связь.

- В суд передано дело по статье «Мошеничество», - сообщили в пресс-службе Свердловского районного суда Иркутска. – Дата слушания еще не установлена.

За свою аферу жительница Москвы может получить до двух лет лишения свободы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Аварийный деревянный дом сгорел в Иркутске: погибла женщина
Магазин «Одежда» приглашает иркутских модниц обновить гардероб
Иркутянка украла телефон у отдыхавшего в баре африканского студента
Партию поддельных «iPhone» изъяли таможенники в двух павильонах Иркутска
Врачи-наркологи из Эхирит-Булагатского района выдавали медицинские справки на водительские права жителям с психическими заболеваниями
Избили и отобрали дорогой смартфон: студента ограбили в одном из баров Иркутска
Документальный фильм «Арктика.Зазеркалье» покажут в кинотеатре Иркутска бесплатно
Главную елку в Иркутске начнут монтировать 17 ноября
Конкурс инсценировок произведений Валентина Распутина стартовал в Иркутске
Первая победа сезона: Байкал-Энергия разгромила Строитель в Сыктывкаре
Прогноз погоды в Иркутске: 7 ноября в городе днем -2
Убил ради квартиры: в Иркутске вынесли приговор за убийство пенсионерки
Вместо дома соседа сжег свою машину: в Иркутской области задержали злоумышленника