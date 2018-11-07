Московская мошенница украла 2 миллиона рублей, собранных на лечение ребенка из Иркутска

СЕГОДНЯ 06:40 2018-11-07T06:40:33+03:00

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Отчаявшиеся родители из Иркутска, которые были готовы пойти на все ради лечения тяжелобольного ребенка, попались на удочку мошенницы. В марте, безработная москвичка, представившись сотрудником благотворительного фонда «Меценат» связалась с ними через социальные сети и предложила лечение в клиниках США.

По одному из условий сотрудничества, семья должна была продать свой автомобиль и перевести

аферистке 2 миллиона рублей. Но такой дорогой машины в семье иркутян не было. Тогда москвичка предложила перевести ей деньги для покупки автомобиля, который она бы продала и отправила деньги на лечение ребенка. Желая спасти своего ребенка, иркутяне закрыли глаза на такую странную просьбу. Они не задумываясь перевели деньги аферистке, после чего та перестала выходить на связь.

- В суд передано дело по статье «Мошеничество», - сообщили в пресс-службе Свердловского районного суда Иркутска. – Дата слушания еще не установлена.

За свою аферу жительница Москвы может получить до двух лет лишения свободы.