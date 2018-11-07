2018-11-07T07:20:29+03:00
Происшествия

Иркутянка украла телефон у отдыхавшего в баре африканского студента

23-летний парень из Намибии поблагодарил полицейских за оперативное раскрытие преступления
Дмитрий ЗАНДАНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Иркутянка украла телефон у отдыхавшего в баре африканского студента. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Иркутской областиИркутянка украла телефон у отдыхавшего в баре африканского студента. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области
Изменить размер текста:

В полицию Иркутска обратился 23-летний мужчина из Намибии, который приехал в Приангарье для получения высшего образования. Он рассказал сыщикам, что во время отдыха в баре расположенном в центре города, неизвестные похитили его телефон стоимостью более 20 тысяч рублей.

Преступницей оказалась ранее судимая 18-летняя девушка, которая познакомилась с африканцем в развлекательном заведении. Воспользовавшись атмосферой отдыха и невнимательностью студента, девушка выкрала телефон.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. – До суда девушка помещена под стражу. Ей грозит до 5 лет лишения свободы.

Похищенный телефон изъяли и уже вернули законному владельцу, который поблагодарил полицейских за оперативность.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Избили и отобрали дорогой смартфон: студента ограбили в одном из баров Иркутска

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Аварийный деревянный дом сгорел в Иркутске: погибла женщина
Магазин «Одежда» приглашает иркутских модниц обновить гардероб
Партию поддельных «iPhone» изъяли таможенники в двух павильонах Иркутска
Московская мошенница украла 2 миллиона рублей, собранных на лечение ребенка из Иркутска
Врачи-наркологи из Эхирит-Булагатского района выдавали медицинские справки на водительские права жителям с психическими заболеваниями
Избили и отобрали дорогой смартфон: студента ограбили в одном из баров Иркутска
Документальный фильм «Арктика.Зазеркалье» покажут в кинотеатре Иркутска бесплатно
Главную елку в Иркутске начнут монтировать 17 ноября
Конкурс инсценировок произведений Валентина Распутина стартовал в Иркутске
Первая победа сезона: Байкал-Энергия разгромила Строитель в Сыктывкаре
Прогноз погоды в Иркутске: 7 ноября в городе днем -2
Убил ради квартиры: в Иркутске вынесли приговор за убийство пенсионерки
Вместо дома соседа сжег свою машину: в Иркутской области задержали злоумышленника