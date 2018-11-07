Иркутянка украла телефон у отдыхавшего в баре африканского студента
В полицию Иркутска обратился 23-летний мужчина из Намибии, который приехал в Приангарье для получения высшего образования. Он рассказал сыщикам, что во время отдыха в баре расположенном в центре города, неизвестные похитили его телефон стоимостью более 20 тысяч рублей.
Преступницей оказалась ранее судимая 18-летняя девушка, которая познакомилась с африканцем в развлекательном заведении. Воспользовавшись атмосферой отдыха и невнимательностью студента, девушка выкрала телефон.
- Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. – До суда девушка помещена под стражу. Ей грозит до 5 лет лишения свободы.
Похищенный телефон изъяли и уже вернули законному владельцу, который поблагодарил полицейских за оперативность.
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