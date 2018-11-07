Аварийный деревянный дом сгорел в Иркутске: погибла женщина

СЕГОДНЯ 08:07 2018-11-07T08:07:48+03:00

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В ночь на 7 ноября очевидцы сообщили, что на улице Франк-Каменецкого горит деревянный дом. Прибыв на место, пожарные обнаружили, что 10 жильцов уже смогли самостоятельно эвакуироваться. Они не пострадали. К этому моменту огнем были охвачены кровля и второй этаж жилого дома. Пожару присвоили повышенную категорию сложности. Тушение осложнялось тем, что первый этаж здания был завален вещами и мусором. С трудом проникнув на второй этаж, спасатели обнаружили погибшую женщину. Всего пожар раскинулся на площади 300 кв.м жилого дома.

- На собственника здания возбуждено административное дело, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области. – Дом был признан аварийным, несмотря на угрозу жизни, в нем проживали 11 человек.

Дознаватели и эксперты изучают место пожара, им предстоит выяснить причины случившегося и установить личность погибшей женщины.

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