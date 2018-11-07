Угроза техногенной катастрофы: в Усолье–Сибирском ввели режим ЧС
С 6 ноября, в Усолье-Сибирском действует режим чрезвычайной ситуации. Риск возникновения угроз природного и техногенного характера вызван массовыми хищениями с территории «Усольехимпром».
Неизвестные похищают объекты промышленной и городской инфраструктуры, снабжающие город. Не заботясь о последствиях, преступники продают зараженные отходами материалы по всему Приангарью. Они представляют угрозу здоровью людей и окружающей среде.
- Мэрия города провела совещание с специалистами МЧС, прокуратуры, МВД и предприятий города, - сообщили в пресс-службе администрации Усолья-Сибирского. – Было принято решение о введении режима ЧС.
На период действия режима, будет ограничен допуск на территорию Химпрома. Также ограничили утилизацию и демонтаж объектов расположенных на промплощадке.
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