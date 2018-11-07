2018-11-07T09:30:48+03:00
Происшествия

Банки с икрой и клешни моллюсков: партию в 140 кг нелегальных морских деликатесов изъяли в Слюдянке

Груз везли из Владивостока в Москву
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Банки с икрой и клешни моллюсков: партию в 140 кг нелегальных морских деликатесов изъяли в СлюдянкеБанки с икрой и клешни моллюсков: партию в 140 кг нелегальных морских деликатесов изъяли в Слюдянке
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Автомобиль, полностью загруженный морскими деликатесами, задержали полицейские на стационарном посту в Слюдянке. В грузовой фуре «DAF» оперативники и специалисты Россельхознадзора нашли 60 кг черной икры, 20 кг красной икры и 60 кг клешней краба. Все эти вкусности собирались перевезти из Владивостока в Москву.

- Среди 20 тонн задекларированной свежемороженной рыбы семейства лососевых проверяющие нашли нестандартные коробки и упаковки. В них оказались полукилограммовые банки с икрой и клешни моллюсков, которые предварительно перевозились без соответствующих ветеринарных документов, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Теперь 31-летнему водителю большегруза предстоит раскошелиться на штраф. На него составили административный протокол. Ну а всю икру и крабовое мясо полицейские передали на ответственное хранение в Слюдянку. Деликатесы будут находиться там, пока не выяснится их происхождение.

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