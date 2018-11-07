СЕГОДНЯ 10:47 2018-11-07T10:47:21+03:00

Неравнодушные соседи спасли трехлетнего ребенка на пожаре в Иркутской области. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

Семью из 4 человек с ожогами доставили в больницу

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Утром 7 ноября в пожарную часть Усть-Кута поступил звонок о том, что в соседнем поселке Янталь горит двухэтажный жилой дом. Оказалось пожар начался в квартире, где проживала молодая семья с двумя детьми 3 лет и 1 года. До прибытия спасателей, мужчина смог самостоятельно вывести младшего сына и жену. Пришедшие на помощь соседи, вынесли из горящей квартиры старшего ребенка. Они довезли пострадавшую семью до фельдшерского пункта, оттуда медики с ожогами различной тяжести госпитализировали их в Усть-Кут.

В тушении пожара также принимали участие местные добровольные пожарные, первыми прибывшие на место происшествия. Вместе с коллегами из Усть-Кута они отстояли жилой дом.

- Пожар на площади 50 кв.м удалось потушить за 15 минут, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области. – Дознаватели и эксперты выясняют причины пожара.

Уже есть несколько основных версий ЧП. Дом мог загореться из-за короткого замыкания, либо из-за детской шалости.