Сергей Сокол финалистам конкурса «Лидеры России»: «Ваш управленческий потенциал должен быть задействован для развития Иркутской области»

СЕГОДНЯ 10:28 2018-11-07T10:28:44+03:00

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Председатель Законодательного Собрания Сергей Сокол встретился с полуфиналистами и финалистами всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России». На встрече спикер заксобрания отметил, что интеллектуальный и управленческий потенциал участников этого масштабного конкурса должен быть «по максимуму» задействован для развития Иркутской области. Ведь работая в разных сферах, в том числе в энергетике, науке, градостроительстве, нефтехимии, конкурсанты смогли громко заявить о себе как об управленцах нового поколения

- У каждого из вас есть свое видение решения тех или иных проблем, – обратился к конкурсантам Сергей Сокол, – И это видение может быть качественно новым и прорывным. Именно такие решения нужны сегодня Приангарью.

Кстати, некоторые конкурсанты отметили, что уже получают предложения о работе из других регионах, но многие из них хотели бы реализовать свой потенциал именно в Иркутской области и выразили заинтересованность в сотрудничестве с Законодательным Собранием региона. Сергей Сокол подчеркнул, что с каждым присутствующим будет выстроена индивидуальная работа «по полной программе».