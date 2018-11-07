Садоводство едва не загорелось из-за пала сухой травы в Усольском районе

СЕГОДНЯ 11:21 2018-11-07T11:21:34+03:00

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Дым на расстоянии нескольких сотен метров от садоводства «Сосновый Бор-9» в Усольском районе заметил вечером, 6 ноября председатель СНТ. Мужчина сразу позвонил пожарным, чем спас дачные участки от крупного пожара. Ведь километровый фронт огня от пала сухой травы, постепенно двигался в сторону садоводства и торфяника – Картагонских полей. Чтобы потушить пожар, прибывшим спасателям понадобилось более двух часов.

- Огонь удалось остановить буквально в 200 метрах от садоводства и не допустить его распространения на Картагонские поля», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

Спасатели еще раз напоминают, что по статистке, лишь 10% подземных пожаров возникают из-за самовозгорания торфа, в остальных случаях огонь на «благодатную» почву приносят именно люди, которые оставляют непотушенный костер, бросают в сухую траву окурки сигарет. Из-за этого огонь переходит с поверхности под землю. А потушить торфяные пожары очень трудно.