За травму головы жительница Иркутска отсудила у спортклуба 56 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 12:45 2018-11-07T12:45:00+03:00

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Тяга к здоровому образу жизни обернулась травмой для девушки из Иркутска. В 2016 году ее очередное занятие в спортивном клубе закончилось у стойки администратора, когда на девушку упала стеклянная витрина, где продавали спортивный инвентарь и одежду. Ситуация осложнилась тем, что ранее иркутянка уже получала травму головы, поэтому врачи настояли на госпитализации в стационар. А полицейские начали проверку инцидента.

После того как здоровье спортсменки пошло на поправку, пострадавшая потребовала у спортивного клуба компенсацию. Но руководители отказались оплатить лечение, заявив, что это не их забота. За справедливостью девушка обратилась в суд.

- Исковые требования были удовлетворены частично, - сообщили в пресс-службе Свердловского районного суда Иркутска. – Спортивный клуб возместил моральный вред, расходы на лечение и стоимость неиспользованных тренировок в сумме 56 тысяч рублей.

Кроме того, владельцу фитнес-клуба предстоит выплатить штраф в 28 тысяч рублей.

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