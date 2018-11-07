2018-11-07T13:07:27+03:00
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Схема движения общественного транспорта временно изменится в предместье Рабочее в Иркутске

Три маршрута поедут новым путем
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Схема движения общественного транспорта временно изменится в Рабочем.Схема движения общественного транспорта временно изменится в Рабочем.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Внимание, жители предместья Рабочее! В связи с ограничением проезда на улице Баррикад, с 10 по 23 ноября изменится движение общественного транспорта от улицы Братская до улицы Тулунская.

- Автобусы №35 «Ц.Рынок – с. Кооператор», №64 «Рабочее – м/р Университетский» и маршрутки №4к «Ц.Рынок – пр. Рабочее – Копай – Аэропорт» при движении в центр, после улицы Братская, поедут по улицам Напольная, Тулунская, Баррикад и далее – по маршрутам, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска.

Добавим, что остановка «ул. Братская» будет перенесена с улицы Баррикад на улицу Тулунская к дому №120/7, напротив магазина «Автомир».

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