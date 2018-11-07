2018-11-07T14:12:44+03:00
Общество

В Иркутске выберут название для нового городского сквера

Его украсили световые инсталляции
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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В Иркутске выберут название для нового городского сквера. Фото: пресс-служба администрации ИркутскаВ Иркутске выберут название для нового городского сквера. Фото: пресс-служба администрации Иркутска
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У иркутян появилось еще одно место отдыха. На пересечении улиц Сурикова и Чудотворской в открылся реконструированный сквер. Он появился там неслучайно, место было выбрано по результатам народного голосования. По новым пешеходным тротуарам и тропинкам можно пройтись, любуясь новыми кустарниками, цветниками и клумбами. После чего передохнуть на лавочках под сенью деревьев, которым мастера придали аккуратные формы.

- Дизайнеры нашли необычное решение для освещения сквера, совместив эстетику и практичность в виде световых инсталляций, - рассказали в пресс-службе администрации Иркутска. – Еще в прошлом году на этом месте была заброшенная территория.

Теперь иркутяне смогут выбрать имя для нового сквера. Голосование за лучшее название пройдет на городском портале ЯИркутянин.

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